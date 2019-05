Caos Torino, rissa sventata tra Sirigu e Rincon al Filadelfia! – VIDEO

Rissa sfiorata in casa Toro al Filadelfia: scontro acceso tra Sirigu e Rincon, il portiere se ne va inferocito! – VIDEO

Clamoroso a Torino: scontro tra il portiere Salvatore Sirigu e Tomas Rincon! Rissa sfiorata tra i due compagni granata durante l’allenamento di oggi pomeriggio. Non è ancora chiaro il motivo, ma l’estremo difensore ha cercato il confronto fisico con il collega, visibilmente arrabbiato. I due sono stati divisi da alcuni compagni tra cui Daniele De Silvestri e Armando Izzo.

Sirigu reagisce gettando maglia e guanti per terra, andandosene via furioso. Walter Mazzarri ha assistito impassibile alla scena. Il clima è tesissimo in casa Toro, e non può che essere un male, soprattutto con la qualificazione in Europa in ballo.

Ecco il video che testimonia lo scontro: