Capello duro con l’Italia: «Non può vincere l’Europeo»

Capello commenta le recenti prestazioni dell’Italia, ma non crede che gli azzurri di Mancini potranno vincere l’Europeo

Presente alla premiazione dei FIFA The Best Football Awards 2019, Fabio Capello ha espresso le proprie considerazioni sull’Italia guidata commissario tecnico Roberto Mancini, attualmente in testa al girone nelle qualificazioni al prossimo Europeo.

«Stiamo crescendo, ma abbiamo avuto dei momenti non buoni. Ora penso che potremo tornare di nuovo protagonisti. Ma l’Italia non può vincere. Abbiamo una buona squadra, giovane – continua Capello – ma non al livello delle altre. Penso che sarebbe importante arrivare alle semifinali».