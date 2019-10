Capello: «Inter, Icardi non ti mancherà contro il Barcellona»

Fabio Capello è convinto che nonostante l’attacco “leggero” e l’assenza di Lukaku contro il Barcellona, stasera all’Inter non mancherà Icardi

Icardi avrebbe fatto comodo all’Inter contro il Barcellona? Non secondo Fabio Capello. Ecco l’opinione dell’ex tecnico, ora opinionista Sky, sull’attacco nerazzurro.

«Mauro Icardi questa sera non mancherà, perché va portato in area di rigore e col Barcellona è difficile portarlo in area. Preferisco il tandem con Alexis Sanchez e Lautaro Martinez, che col loro movimento possono mettere in difficoltà i centrali catalani».