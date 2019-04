Capozucca: «Pinamonti si è ridotto lo stipendio. Ausilio mi chiese Barella»

Stefano Capozucca, uomo mercato del Frosinone, ha parlato del futuro di Pinamonti ma anche di Barella all’Inter

Andrea Pinamonti è il ‘Kean’ nerazzurro. Il Frosinone e l’Inter si godono il talento di Cles, arrivato in prestito in Ciociaria nell’ultimo giorno di mercato. Stefano Capozucca, uomo mercato del Frosinone, ha parlato a Fcinternews dell’affare con i nerazzurri: «L’esplosione di Andrea Pinamonti non ci sorprende affatto. Abbiamo creduto in lui in estate, quando in pochi erano pronti a farlo. E in questa stagione gli abbiamo dato fiducia, venendone ripagati con gol e prestazioni importanti. Un grande merito della sua maturazione va dato certamente all’allenatore. Non è stata una trattativa facile, perché l’ingaggio di Andrea era in linea con i parametri di un grande club come l’Inter e quindi fuori budget per noi. Però Pinamonti pur di sposare la nostra causa ha rinunciato a parecchi soldi. Un sacrifico importante (150mila euro, ndr) e mi creda: non sono tanti i giocatori disposti a fare una cosa del genere. A gennaio ha ricevuto un’offerta del Parma ma dopo un colloquio con Baroni ha deciso di rimanere perché non voleva lasciare la squadra in lotta per non retrocedere».

Capozucca ha poi parlato di possibili nuovi affari con l’Inter e di Barella quando lui era a Cagliari: «Adesso ovviamente è prematuro. Un conto è fare la Serie A e un conto essere in un’altra categoria. Perciò non possiamo ancora fare programmi. Certamente ho un rapporto splendido sia con Beppe Marotta sia con Piero Ausilio, un ragazzo di grandi capacità e che conosco dai tempi della Pro Sesto. L’ho visto crescere…Barella? Ausilio qualcosa mi ha chiesto, diciamo delle informazioni come è normale che sia. Non è stato neppure l’unico in Italia. Barella all’Inter? Lo vedrei benissimo. Nicolò insieme a Chiesa è il miglior talento italiano in circolazione. Ha potenzialità enormi e ancora ampi margini di crescita. Un talento pazzesco che merita una big e con questo ho detto tutto…».