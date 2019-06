Caputo-Antenucci: Empoli e Spal al lavoro per lo scambio, le ultime

Empoli e Spal sono al lavoro per uno scambio dei loro due attaccanti: Cicco Caputo e Mirco Antenucci

Caputo-Antenucci. Un’idea, poi una suggestione e ora una vera e propria trattativa. Empoli e Spal sono al lavoro da ieri notte per finalizzare lo scambio tra i loro attaccanti principali. Caputo è valutato 10 milioni ma il prezzo potrebbe abbassarsi qualora le due società trovassero l’accordo per inserire nella trattativa alcuni calciatori biancazzurri.

I toscani provarono, senza esito, a prendere Antenucci già due anni fa ma alla fine, quell’anno, arrivarono Donnarumma e proprio lo stesso Caputo. Le due società sono al lavoro per tramutare le parole in fatti e da entrambi gli ambienti filtra ottimismo per la buonuscita dell’affare.