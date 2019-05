Francesco Caputo gonfia il petto e annuncia battaglia per la sfida all’Inter all’ultima giornata a San Siro

Ai microfoni di Sky Sport, Ciccio Caputo ha parlato della sfida che il suo Empoli si appresta a giocare contro l’Inter a San Siro. Sfida decisiva per la salvezza dei toscani: «Siamo all’ultima e ci giochiamo tutto.

«I calcoli? Noi non dobbiamo pensare a questo, ma dobbiamo vincere come abbiamo fatto nelle ultime gare – aggiunge l’attaccante –. San Siro? Io penso che non esista la paura in questo momento, ma solo la voglia di affrontare la partita: la posta in palio è altissima, lo stadio è un motivo in più per fare bene».