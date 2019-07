Caputo Sassuolo, nuovo incontro tra i neroverdi e l’Empoli: le ultime

Caputo Sassuolo, nuovo incontro tra i neroverdi e l’Empoli per l’attaccante: gli ultimi aggiornamenti della trattativa

Nuovo incontro tra Empoli e Sassuolo per la trattativa che potrebbe portare l’attaccante pugliese in neroverde. Come riportato da Gianluca Di Marzio, ci sarebbe stato un summit tra le due società.

Presente anche lo stesso Caputo, per trovare anche l’accordo con il giocatore. Affare in dirittura d’arrivo, con due ostacoli, ovvero le contropartite tecniche da inserire nell’affare. L’Empoli vorrebbe Ettore Gliozzi (attaccante classe ’95) e Davide Frattesi (centrocampista classe ’99.