Carbone Milan: dopo Maldini e Boban, un altro rossonero al centro della società in qualità di responsabile del vivaio

Il Milan ai milanisti. Un processo avviato con il rilancio della figura di Maldini e proseguito con il rientro di Boban dalla Fifa. E che ora si compone di un ulteriore tassello: Angelo Carbone, già nei quadri del club ma che da oggi ricoprirà un ruolo ancor più strategico. Quello di responsabile del vivaio rossonero, al maschile come al femminile di cui si occuperà del coordinamento anche della prima squadra.

Carbone, infatti, ha indossato la casacca rossonera da giocatore nelle stagioni 1990/1991 e 1993/1994, contribuendo – tra l’altro – alla conquista di uno scudetto, una Champions League, una Supercoppa Europea ed una Coppa Intercontinentale. Nel 2009 è rientrato in società all’interno dell’area scouting, mentre dal 2011 rivestiva il ruolo di responsabile dell’attività di base. Quindi il balzo in avanti, in virtù anche dell’ottimo rapporto e della stima reciproca che lo lega a Maldini.