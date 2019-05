Incredibile a Cardiff, squadra universitaria qualificata in Europa! – VIDEO

Incredibile in Galles! La squadra universitaria del Cardiff Metropolitan si è qualificata alla prossima Europa League – VIDEO

Dopo aver vinto contro il Bala Town ai calci di rigore, il Cardiff Metropolitan si è qualificato alla prossima Europa League. La notizia non parrebbe incredibile se non fosse per il fatto che la squadra è interamente composta da studenti di dottorato e master!

Si tratta della seconda partecipazione all’Europa League. Nel 2017 la squadra venne eliminata dal Bangor alle fasi iniziali.