Carmona – Udinese: accelerata bianconera per il cileno

Carmona – Udinese: i bianconeri vogliono il centrocampista in uscita dall’Atalanta per rinforzare il reparto mediano

Solamente qualche giorno fa sembrava vicinissimo al Genoa, mentre ora in Sudamerica danno per certo un suo passaggio all’Udinese. Stiamo parlando del giocatore dell’Atalanta Carlos Carmona. Ai friulani serve un centrocampista visto il momento non brillantissimo di Sven Kums, e l’adattamento forzato di Emil Hallfredsson in un ruolo non suo. Alla necessità bianconera coincide la voglia di cambiare aria di Carmona, che a Bergamo non trova spazio superato nelle gerarchie anche dal giovanissimo Melegoni, classe ’99. Secondo Il Messaggero Veneto per il calciatore sarebbe arrivata anche un’offerta da un club del suo paese: l’Universidad de Chile. L’idea primaria è però quella di rimanere in Italia e l’Udinese sarebbe una destinazione molto gradita. In alternativa la società bianconera valuta i profili di Gnoukouri e del blucerchiato Luca Cigarini. Sembra comunque essere Carmona l’obiettivo numero uno, per il suo cartellino Percassi chiede 1,8 milioni di euro.