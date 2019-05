Carpi, retrocessione in Serie C e dolorosi addii: due bandiere del club come Poli e Pasciuti sono ai saluti

Tempi duri, in casa Carpi. In troppo poco tempo passato dal sogno della Serie A all’amara retrocessione in Serie C che si è appena consumata. E che, inevitabilmente, avrà ripercussioni anche sull’organico da cui ripartire nella prossima stagione.

Una stagione nella quale non vestiranno più la casacca biancorossa due bandiere del club come capitan Poli e Pasciuti. Il primo ha molte richieste nella categoria e pare destinato a non cambiare colori ma “soltanto” piazza: è nel mirino del Bari. Il secondo, invece, ha un contratto in scadenza con il club e non lo rinnoverà.