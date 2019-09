Carrasco: «Voglio tornare a giocare in un grande torneo»

Carrasco parla della sua esperienza in Cina, con la voglia di tornare in Europa. L’esterno belga è stato più volte accostato a club italiani

Yannick Ferreira Carrasco, esterno belga che milita Dalian Yifang, squadra cinese, vorrebbe far ritorno nel vecchio continente, come spiega all’emittente RTBF:

«Il ritorno in Europa è stata un’opzione già nella passata finestra di mercato, volevo tornare per motivi personali, non è che non mi piaccia il calcio cinese ma vorrei tornare a stare vicino alla mia famiglia e giocare in un grande torneo».