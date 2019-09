Massimo Carrera, ex allenatore in terza della Juve ma soprattutto collaboratore di Conte, parla di Juve e Inter

L’ex collaboratore di Conte Massimo Carrera, parla ai microfoni di TMW. Le sue parole su Juve e Inter.

INTER – «Penso che Conte abbia dimostrato di fare bene. Ha scelto l’Inter perché gli dava la possibilità di partire con un progetto a tutto campo. Sicuramente sta giocando come vuole lui, con aggressività, compattezza, tutti uniti».

DIFESA JUVE – «Beh, se Sarri poi ne fa effettivamente uno in più… Penso che pure lui stia attento a non prenderlo, perché non è sempre semplice rimontare quando vai sempre sotto. Non vedo chissà quali problemi».

JUVE – «Ha una rosa importante, si può permettere di fare turnover con le tante partite che ci sono, senza spostare gli equilibri della prestazione. Sì, rimane la squadra da battere».