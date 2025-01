Carvajal su Mbappé: «Sta segnando tanti goal. Migliore al mondo? No, ma per esserlo deve fare questo»

Le parole di Daniel Carvajal, terzino del Real Madrid, su quella che è stata la stagione fino ad ora di Mbappé

Daniel Carvajal, terzino del Real Madrid, ha parlato all’Associazione della Stampa Sportiva di Madrid. Le parole riportate da Marca.

LE PAROLE – «Immaginatevi di sentirvi un calciatore, ma godersi il processo di recupero. Devo recuperare bene e cercare di tornare il prima possibile. Mbappé? Beh, sta segnando tanti gol. Nel gruppo fin dal primo giorno si è adattato in modo fantastico e spero che continui a segnare. Alla fine il migliore al mondo va visto a fine stagione perché i successi collettivi influiscono molto ed è un punto importante per decidere chi è il migliore al mondo, ma è nella top 3. È chiaramente un leader. È uno dei migliori giocatori al mondo, se non il migliore. Si è inserito nel gruppo fin dal primo giorno in modo fantastico, è un ragazzo fantastico ed è uno di noi, sembra che sia qui da 5 o 6 anni».