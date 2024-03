Caso Acerbi: alla fine a Juan Jesus l’hanno fatto nero per davvero

Caso Acerbi: il Giudice Sportivo ha assolto il difensore dell’Inter per assenza di prove: alcune rilfelssioni sulla vicenda

Alla fine il Giudice Sportivo ha emesso la sua sentenza sul caso Acerbi. Dopo l’indignazione, la contro-indignazione, il grottesco teatrino mediatico, l’addio alla nazionale «a tutela della sua serenità» (parole non mie, ma della FIGC) è tutto finito con un’assoluzione per questa motivazione: «Il contenuto discriminatorio dell’offesa, senza che per questo venga messa in discussione la buona fede del calciatore della Soc. Napoli, risulta essere stato percepito dal solo calciatore “offeso” (Juan Jesus), senza dunque il supporto di alcun riscontro probatorio esterno, che sia audio, video e finanche testimoniale». Si crede al giocatore “offeso” – tra virgolette – ma non ci sono prove… oddio, ci sarebbe la sua versione, ma la giustizia sportiva ha deciso che non aveva evidentemente un valore probatorio… a differenza di quella di Acerbi, evidentemente.

Chi sono io per contestare il giudice sportivo? Io non ho neanche studiato legge, figuriamoci un po’… ma mi permetto di dire che questa sentenza un leggero amaro in bocca lascia.

Lo fa perchè la giustizia sportiva ha perso una buona occasione per manifestare vicinanza alla vittima di un torto, un torto che ha un nome specifico che è “razzismo” (lo mettiamo anche noi tra virgolette, vostro onore) e che gode di buona salute nel 2024, specie se dopo il pianto di Vinicius – nella stessa giornata – un vecchio panciuto come Chilavert lo addita come “F****o“, a mostrare che, magra consolazione, tutto il mondo è paese. Ha perso l’occasione di dimostrare supporto ad una persona di colore vittima di razzismo nella giornata in cui la Serie A era scesa in campo contro quest’ultimo. Ha perso un’occasione di non fare victim blaming, di colpevolizzare la vittima. La legge ha fatto il suo corso, ma la giustizia mi verrebbe da dire un po’ meno.

Saranno felici tutti quelli che ci avevano chiesto di non colpevolizzare il difensore dell’Inter: tranquilli, chi poteva non lo ha fatto. Ma ieri, a Juan Jesus, lo hanno fatto nero per davvero!