Caso Acerbi, Ferri: «La sentenza non basta, serve saperne di più»

Federico Ferri, direttore di Sky Sport, ha parlato all’emittente sul caso Acerbi dopo l’assoluzione del centrale interista

Federico Ferri, direttore di Sky Sport, ha parlato all’emittente sul caso Acerbi dopo l’assoluzione del centrale interista. Le sue dichiarazioni:

ACERBI ASSOLTO – «In nessuna riflessione devono entrare il tifo, l’appartenenza o qualunque altro fattore che inquini la discussione. Questa sentenza non ci basta, dobbiamo saperne di più. Va rispettata e va rispettato il principio cardine del diritto, ovvero che non si può essere condannati senza prove. Ma questa sentenza, per quello che abbiamo letto, lascia degli interrogativi che, dato che parliamo di razzismo, sport, questione etica, la dobbiamo chiarire. A mio parere la chiarezza la deve fare Acerbi».