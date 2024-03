Gli ultras del Napoli non ci stanno: «Acerbi emblema del sistema»

Lo striscione esposto nella notte dagli ultras del Napoli contro la decisione di non squalificare Acerbi dell’Inter

Gli ultras del Napoli non hanno preso bene la decisione del Giudice Sportivo di non squalificare Francesco Acerbi per le presunte frasi razziste rivolte a Juan Jesus. Nella notte hanno infatti esposto uno striscione attaccando pesantemente sia il difensore che la Figc. Intanto il Napoli ha comunicato che non prenderà mai più parte ad iniziative contro il razzismo proposte dalla Federazione.

LO STRISCIONE – «Ipocrita sistema, Acerbi è il tuo emblema».

