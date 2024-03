Caso Acerbi-Juan Jesus, l'analisi di Guido Vaciago

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha voluto esporre il suo pensiero sul caso Acerbi e Juan Jesus con un editoriale sul tema

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha voluto esporre il suo pensiero sul caso Acerbi e Juan Jesus in Inter-Napoli con un editoriale sul tema. La sua analisi:

COMMENTO – «Il potere delle parole è immenso e dentro poche sillabe ci sono storie di discriminazione, si nascondono insormontabili ostacoli a una reale integrazione, si annidano virus intellettuali che infettano i ragionamenti. Acerbi non deve essere criminalizzato perché c’è sempre una bella differenza tra quello a cui scappa una parola da non pronunciare a chi pratica costantemente il razzismo, ma questo caso non va nemmeno archiviato con indulgente superficialità».