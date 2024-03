Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha scritto nel suo editoriale del caso Acerbi e della sua assoluzione da parte del Giudice Sportivo

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha scritto nel suo editoriale del caso Acerbi, difensore dell’Inter, e della sua assoluzione da parte del Giudice Sportivo. Le sue dichiarazioni:

COMMENTO – «Che senza prove certe non si condanna è un principio inderogabile della Giustizia. Non sapremo mai chi ha detto la verità tra Juan Jesus e Francesco Acerbi, ma non si può discutere la mancata condanna di quest’ultimo. E questa non è una sconfitta della lotta al razzismo, ma una vittoria del diritto che si fonda sul dubbio del giudice, sicuro solo della buona fede di Juan Jesus e dell’insulto di Acerbi, ma non abbastanza della sua valenza discriminatoria. E quel dubbio è un limite invalicabile, non solo perché sarebbe più grave condannare un innocente piuttosto che non punire un colpevole, ma anche perché una sentenza viziata non gioverebbe affatto alla lotta contro il razzismo che, in questa vicenda, deve rimanere la stella polare del dibattito».