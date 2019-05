Gary Lineker e Rio Ferdinand esultano al gol di Leo Messi in Barcellona-Liverpool, Riccardo Trevisani interviene su Twitter: il riferimento è alle polemche per il caso di Daniele Adani

Tutto il mondo è paese e così anche in Inghilterra capita di assistere a qualche polemica per l’esultanza a dir poco sfrenata di Gary Lineker e Rio Ferdinand al gol numero 600 di Leo Messi contro il Liverpool ieri in Champions League. A far discutere non tanto la gioia in sé dei due ex calciatori, oggi opinionisti televisivi, quanto le motivazioni dietro al gesto, prontamente ripreso dalle telecamere e postato sui social: Lineker e Ferdinand vantano un passato in società del calibro, rispettivamente, di Leicester City, Tottenham e Barcellona stesso nel caso del primo e di Manchester United nel caso del secondo. Nonosante il passato comune con la maglia dell’Inghilterra, insomma, ad entrambi si attribuisce un certo astio nei confronti del Liverpool, squadra di cui sono stati sempre avversari in campo.

Da qui il dibattito circa l’opportunità o meno dell’esultanza di ieri. Una discussione prontamente ripresa, non a caso, in Italia da Riccardo Trevisani, che postando in nottata sul proprio account Twitter il video incriminato di Lineker e Ferdinad, ha commentato: «Nessuno può rimanere indifferente davanti a tutto questo. Pensateci quando commentate con astio, inutile cattiveria e ignoranza, su un social». Il riferimento del telecronista di Sky Sport, ieri al commento proprio di Barcellona-Liverpool, è alle polemiche seguenti alla sua sfrenata esultanza e a quella della spalla Daniele Adani dopo Inter-Tottenham (a inizio stagione) e, probabilmente, pure alle nuove critiche ricevute più specificamente da Adani ieri per le presunte frecciate riservate a Massimiliano Allegri in cabina di commento dopo la ben nota lite della scorsa settimana.