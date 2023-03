Caso Negreira, guai in vista per il Barcellona: anche l’UEFA vuole spiegazioni su quanto è successo. L’annuncio

Il segretario della Federcalcio spagnola, Andreu Camps, ha confermato che l’UEFA vuole ulteriori spiegazioni sul caso Negreira che vede coinvolto il Barcellona.

LE PAROLE – «Vi informo che venerdì scorso la UEFA ha richiesto informazioni complete in merito alla vicenda. Abbiamo inviato un file completo con le informazioni in nostro possesso e siamo a disposizione per qualsiasi informazione aggiuntiva. Queste sono informazioni che non possono essere rese pubbliche».