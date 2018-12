Anche Suarez rompe con il Barcellona: Napoli pronto all’assalto

Dopo il caso Dembelé, il Barcellona deve fare i conti anche con Denis Suarez, pronto a lasciare il club per il poco spazio in prima squadra

Con la Liga che torna a sorridere, in casa Barcellona bisogna fare i conti con i malumori di alcuni giocatori in rosa. Dopo il caso Dembelé, adesso tocca a Denis Suarez, che a Radio Cope ha rilasciato alcune dichiarazioni di grande impatto dicendosi pronto ad abbandonare il club: «Mi alleno duramente per trovare spazio, sono un giocatore e voglio giocare. Se non posso farlo qui a Barcellona, allora vedrò cosa fare. A me piace giocare e qui non sto ottenendo lo spazio che vorrei, i minuti che desidero. Se ho parlato con Valverde? No, non abbiamo discusso della situazione».

Il Napoli, che già dall’epoca di Sarri sta seguendo il talentuoso centrocampista, è pronto a tentare l’affondo per strappare il giocatore ai catalani. All’epoca Suarez aveva deciso di rimanere per giocarsi tutte le sue chances, ma la sensazione è che ora ci sarebbero gli estremi per tentare quello che sarebbe un grande colpo di mercato. Sullo sfondo, intanto, attendono e osservano anche il Milan e il Chelsea. Suarez in questa stagione ha giocato solo in Coppa del Re ed è entrato per 10 minuti in Champions.