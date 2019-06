Caso Zaniolo-Kean: ecco le conseguenze a cui potrebbero andare incontro

Zaniolo e Kean hanno fatto indispettire anche Mancini. Intanto Di Biagio ha rivelato: «Ritardo? Può capitare, ma non dieci volte…»

Moise Kean e Nicolò Zaniolo, come noto, sono finiti nell’occhio del ciclone dopo l’esclusione dall’ultima gara dell’Under 21. Il motivo? Reiterati ritardi negli allenamenti e nelle riunioni tecniche. Adesso per loro potrebbe aprirsi uno scenario ancora peggiore.

Ora, come riportano Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport, i due talentini azzurri rischiano che i loro comportamenti si riflettano anche sulle scelte di Mancini in Nazionale maggiore. Perché è molto probabile che a settembre Mancini non li convochi proprio. Una ulteriore, giusta punizione. Dopo il confronto tra Di Biagio e lo stesso Mancini.