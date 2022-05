Cassano: «Perché nessuno dice che Ancelotti ha avuto fortuna?»

L’ex attaccante italiano Cassano ha commentato la vittoria della Champions League con il Real Madrid da parte di Ancelotti

Antonio Cassano, nel corso della Bobo TV su Twitch, ha commentato la vittoria della Champions League da parte del Real Madrid lanciando anche una provocazione a Carlo Ancelotti.

LE PAROLE – «Certo, vanno fatti i complimenti al Real Madrid e ad Ancelotti, perché poi le bacheche parlano chiaro e loro hanno portato a casa la Champions. Tra 10 anni conterà questo, la bacheca e la vittoria della coppa. Poi però vado nel dettaglio ad analizzare: il Liverpool ha fatto 26 tiri, il Real Madrid solo 2. E il gol di Vinicius nasce da una ciabattata di Valverde. Ripeto, io faccio i complimenti al Real e ad Ancelotti, perché è giusto così, ma per quello che è il mio pensiero, mi pare evidente come abbia avuto fortuna nelle PARTITE precedenti. Io non so Courtois, che è stato pazzesco, come abbia fatto a fare certe parate. La cosa che veramente non capisco è come mai nessuno abbia fatto notare ad Ancelotti di aver avuto un po’ di fortuna».