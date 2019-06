Castillejo, ipotesi ritorno al Villareal dopo un solo anno al Milan

Dopo una stagione al Milan, Castillejo potrebbe tornare al Villareal: le ultime sul giocatore rossonero

Samu Castillejo potrebbe tornare al Villareal dopo un solo anno passato al Milan. A riportare l’indiscrezione è il portale Elgoldigital, che spiega come il giocatore rossonero potrebbe compiere il percorso inverso a quello fatto lo scorso anno dopo un solo anno.

Il club spagnolo starebbe lavorando per riportare il giocatore in patria. Il rossonero non disdegnerebbe l’idea di un ritorno nel club che è stato casa sua dal 2015 al 2018.