Castillejo Valencia: un ottimo innesto per Marcelino

Il Valencia sta cercando di acquistare Samu Castillejo. L’esterno del Milan sarebbe molto utile per il gioco di Marcelino

Dopo aver chiuso alla grande la stagione centrando la Copa del Rey e il quarto posto in classifica, il Valencia sta cercando rinforzi per il 442 di Marcelino, con Castillejo che è uno dei nomi.

L’esterno del Milan è un giocatore piuttosto duttile, potrebbe agire in tante posizioni nello scacchiere di Marcelino. Come esterno (tende a ricevere palla abbastanza largo) o anche come seconda punta in situazioni di emergenza. Una squadra che fa la Champions può essere, per Castillejo, forse più allettante del Milan. Oltre che un ritorno nel proprio paese.