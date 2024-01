Castro Bologna, fumata bianca in arrivo. Colpo da 12 milioni

Bologna pronto a chiudere per l’attaccante del Velez Santiago Castro. Si pagherà la clausola rescissoria dell’argentino

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Bologna è pronto a chiudere per Santiago Castro: attaccante del Velez e ritenuto come il sostituto perfetto per Zirkzee.

Il costo dell’operazione è di 9.1 milioni di euro, più l’aggiunta delle tasse che farebbe salire il tutto a circa 12 milioni: ciò che prevede quella clausola che, addirittura, Saputo in persona, ha spinto per chiudere.