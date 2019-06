Catania, Carrera il nome nuovo per la panchina: le ultime

Catania, interessa Massimo Carrera per la panchina: l’ex Juventus è reduce dall’esperienza in Russia allo Spartak, conclusa con l’esonero

Il Catania pensa in grande per la prossima stagione di Lega Pro, e cerca di far sedere un allenatore importante sulla panchina. Secondo il quotidiano La Sicilia, il nome sarebbe quello di Massimo Carrera.

Carrera è stato nello staff di Antonio Conte, sedendosi anche sulla panchina della Juve, complice la squalifica del leccese. Carrera è reduce da tre anni allo Spartak Mosca.