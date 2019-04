Antonio Conte non è caduto nelle domande trabocchetto fatte da Cattelan, si è parlato a 360 gradi del momento attuale e del suo futuro professionale, ma carte coperte per l’ex tecnico del Chelsea.

Queste in sintesi le parole di Cattelan: «Conte non mi ha detto dove andrà. Personalmente lo vorrei all’Inter, anche se abbiamo un tecnico bravissimo come Spalletti». Parole al miele del conduttore per Conte: «L’idea di riuscire a rendere forte una squadra anche senza fenomeni, è quello che mi affascina di lui. Sa creare un gruppo e raddrizzare anche le situazioni che sembrano più complicate».