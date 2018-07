Il Napoli si muove e cerca un nuovo attaccante. Piace Benzema, il sogno è Cavani. Spunta anche il nome di Batshuayi

E’ sempre Edinson Cavani il sogno del Napoli e dei tifosi napoletani per rispondere all’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il centravanti uruguaiano non ha mai nascosto la sua voglia di tornare un giorno a Napoli ma servirà uno sforzo sia da parte sua sia da parte del club. «Da tifoso, a chi non piacerebbe veder tornare Cavani a Napoli. E’ stato un grande eroe per noi e ha lasciato alla grandissima la città: dal punto di vista dell’anima e del cuore di tutti quelli che l’hanno amato sarebbe una cosa bella» ha detto De Laurentiis jr al Corriere dello Sport. L’alternativa principale al Matador resta Karim Benzema ma in questo caso bisognerà scontrarsi con la volontà di Florentino Perez che, perso CR7, potrebbe chiudere le porte a un addio del francese.

Nelle ultime ore è spuntato un altro nome per l’attacco del Napoli, quello di Michy Batshuayi. Il centravanti belga è reduce da 6 mesi in prestito al Borussia Dortmund. Il giocatore è tornato al Chelsea dopo aver realizzato 7 gol in 10 presenze in Bundesliga. L’attaccante potrebbe lasciare i Blues e costa 40 milioni di euro. Chelsea e Napoli, dopo gli affari Sarri e Jorginho, potrebbero parlare anche del possibile trasferimento di Michy Batshuayi al Napoli, alla corte di Carlo Ancelotti. Il tecnico attende di vedere all’opera Milik ma sogna un grande colpo in avanti. Cavani, Benzema e Batshuayi i tre profili valutati ora dal Napoli.