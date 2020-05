Cavani Inter, accelerata nerazzurra: la situazione del Matador

L’Inter ha messo gli occhi su Cavani. Sfumato Mertens, i nerazzurri pensano al Matador per l’attacco. La situazione

Mertens ha deciso di rinnovare con il Napoli, così gli occhi dell’Inter si spostano su un altro giocatore, proprio un grande ex azzurro: Cavani. L’attaccante non è un nome nuovo: più volte, infatti, Marotta ha messo gli occhi sull’uruguaiano.

Il Matador è in scadenza di contratto e non sembra indirizzato verso il rinnovo con il Psg. Come spiega il Corriere dello Sport, il giocatore non è un’alternativa a Mertens, avendo caratteristiche diverse, però visto il rinnovo del belga con il Napoli, si punta tutto su di lui. Sul giocatore c’è però una fitta concorrenza: anche l’Atletico Madrid ha messo gli occhi sul Matador, ma i nerazzurri sembrano in vnataggio.