Edinson Cavani può lasciare il PSG. Secondo i francesi è il segreto di Pulcinella: in pole c’è il Napoli. Le ultimissime

Il Matador Cavani lascerà il PSG. Lo scrivono in Francia dove parlano di segreto di Pulcinella. L’uruguaiano non ha un buon rapporto con Neymar e il suo ‘clan’ ma non avrebbe un buon rapporto nemmeno con Mbappé. Lo spogliatoio del PSG non è di semplice gestione e il Matador potrebbe andare via, anzi andrà sicuramente via secondo i francesi, a fine stagione. I parigini vorrebbero puntare su un attaccante francese e nel mirino c’è KarimBenzema del RealMadrid.

Cavani, che è l’attaccante ad aver segnato più reti nella storia del club (182, superato Ibra a 156) ha il contratto in scadenza nel 2020 e il PSG non vorrebbe perderlo a parametro zero. Il costo del cartellino del Matador, in gol anche ieri contro la Stella Rossa, si aggira attorno ai 60 milioni di euro ma Al-Khelaifi potrebbe anche accontentarsi di una cifra tra i 25 e i 40 milioni di euro. Il Napoli, secondo France Football, è in pole per l’ingaggio del centravanti uruguagio. De Laurentiis non ha chiuso le porte ma serve uno sforzo, in termini economici, da parte del giocatore. Sulle sue tracce anche Atletico Madrid e Chelsea.