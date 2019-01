Cedric Soares all’Inter: visite mediche in corso – FOTO

L’Inter batte un colpo. I nerazzurri hanno chiuso per il terzino destro Cedric Soares. Visite mediche e firme per il terzino destro

Cedric Soares può essere considerato un nuovo giocatore dell’Inter. Il terzino destro portoghese del Southampton sta sostenendo in questo momento le visite mediche con l’Inter. Il laterale arriverà in nerazzurro con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. I nerazzurri pagheranno 500 mila euro al club inglese per il prestito e 11 milioni di euro per il riscatto del calciatore. L’operazione è stata conclusa dalla società nerazzurra a causa dei problemi al ginocchi di Sime Vrsaljko che a questo punto, salvo sorprese, non verrà riscattato dal club di Suning. Visite mediche e primo giorno da interista per Cedric.