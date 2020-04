Ceferin: «Europeo femminile 2022? Avrà grande copertura mediatica»

Il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, ha parlato dell’Europeo femminile spostato nel 2022. Le sue parole.

EUROPEO FEMMINILE – «Quando abbiamo dovuto prendere una decisione urgente sul rinvio di UEFA EURO 2020, abbiamo sempre avuto in mente l’impatto che potesse avere sull’Euro Women. Abbiamo considerato attentamente tutte le opzioni, mettendo in primo piano il nostro pensiero per la crescita del calcio femminile. Spostando la competizione al 2022, ci assicuriamo che sia l’unico grande torneo di calcio dell’estate, fornendogli i riflettori che merita».