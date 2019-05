Ceferin rassicura: «Per il futuro niente tornei UEFA nel fine settimana»

Il presidente della UEFA Ceferin rassicura i top club europei al termine dell’incontro a Budapest per discutere della SuperChampions

Aleksander Ceferin ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine dell’incontro con i 55 presidenti per parlare di alcuni progetti per il futuro, tra cui la SuperChampions.

Ecco le dichiarazioni di Ceferin:«Volevamo condividere con le nostre federazioni la visione su come dovranno essere le competizioni per club: le opinioni sono molte e differenziate, e ne terremo conto. Non accetteremo alcun cambiamento che possa danneggiare il calcio europeo. Lo ripetiamo: la nostra assicurazione è che non si giocheranno i tornei Uefa nel fine settimana, a esclusione della finale di Champions».