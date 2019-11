Il Presidente del Brescia Cellino è intervenuto sulla situazione Balotelli: «Ha molte difficoltà, deve imparare a rispondere in campo»

Cellino, presidente del Brescia, intervistato da Calciomercato.com all’ingresso in Lega Calcio per l’assemblea, ha parlato di Balotelli con frasi choc: «È nero, ma sta lavorando per schiarirsi e ha molte difficoltà. Balotelli dà forse più peso ai social che ai suoi valori da sportivo. Deve imparare a rispondere in campo. Dobbiamo parlare il meno possibile e spegnere sti c…o di social».

Il numero uno delle Rondinelle ha poi aggiunto: «L’allenatore ha fatto un errore, in conferenza ha parlato di Balotelli e non della squadra. L’ho comprato perché poteva essere un valore aggiunto, l’abbiamo fatto diventare un punto di debolezza per sovra-esposizione. Se continuiamo a parlarne, facciamo male a lui e a noi».