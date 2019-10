Cellino, per la costruzione dell’Is Arenas chiesti 4 anni e mezzo di carcere

I pm hanno chiesto una condanna a quattro anni e mezzo di carcere per Cellino, per presunti illeciti legati alla costruzione dell’Is Arenas

Enrico Lussi e Gaetano Porcu, pm, hanno chiesto una condanna di quattro anni e mezzo per Massimo Cellino per presunti illeciti nella costruzione dello stadio Is Arenas. L’impianto, inaugurato nel 2012, è stato utilizzato soltanto un anno dal Cagliari e poi demolito a causa dell’inagibilità.

Come riporta l’Ansa, la condanna è stata proposta anche per tutti gli altri sette imputati, tra cui si trova l’ex sindaco di Quartu Sant’Elena Mauro Contini. Secondo i magistrati l’opera è del tutto abusiva e i reati contestati all’oggi presidente del Brescia e agli altri imputati sono di peculato consumato e tanto e il falso.