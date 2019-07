Cellino: «Tonali? Non ho fatto il prezzo perché non è in vendita»

Cellino, presidente del Brescia, parla di Sandro Tonali, uno dei pezzi pregiati della rosa del club: le sue parole

Il presidente del Brescia Cellino blinda Tonali. Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, il numero uno del club lombardo ha parlato così.

«Non ho fatto il prezzo perché non è in vendita. Ho parlato da poco con Sandro ed è consapevole che questa è la scelta migliore per lui. È un ragazzo concreto e ha al fianco una famiglia di sani principi. Ci darà una mano per la salvezza e per diventare protagonisti in Serie A» ha dichiarato il presidente del club.