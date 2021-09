Jeison Murillo si è presentato al Celta Vigo: il difensore è arrivato l’ultimo giorno di mercato dalla Sampdoria. Le sue parole

Intervenuto nella conferenza stampa di presentazione al Celta Vigo, Jeison Murillo ha parlato del suo ritorno in Spagna e del precampionato con la Sampdoria. Le sue dichiarazioni.

«Ho fatto il precampionato totalmente con la Sampdoria. Ho giocato la partita di Coppa ma non le prime 2 partite di campionato per via dell’imminente partenza dalla squadra, ma ho comunque lavorato bene. Ora ho lavorato in modo fisico per una settimana, per migliorare la mia condizione. Cerco di raggiungere e superare i miei compagni di squadra».