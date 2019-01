Arsenal, maxi-offerta per Cengiz Under: la risposta della Roma

Cengiz Under, esterno d’attacco della Roma, è finito nel mirino dell’Arsenal. Il turco però non andrà via

Cengiz Under è uno dei gioielli della Roma di Di Francesco. Il ‘Dybala turco’ sta crescendo giornata dopo giornata ed è uno dei talenti più seguiti dai grandi club stranieri. Il classe ’97, arrivato in giallorosso lo scorso anno, potrebbe diventare l’ennesima plusvalenza di casa Roma. I giallorossi però, stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, non hanno alcuna intenzione di lasciar partire il giovane turco. L’Arsenal ha presentato un’offerta da 60 milioni di euro ma la Roma ha detto di no perché intende ancora puntare sull’ex giocatore dell’Istanbul Basaksehir.

Lo sfollamento è previsto semmai in difesa, dove Karsdorp e Marcano sono stati bocciati da Di Francesco: uno perché, dopo i due interventi al ginocchio, non ha saputo recuperare considerazione tecnica; l’altro perché, a dispetto di un comportamento molto professionale, non si è un deprimente record, quattro partite da titolare con altrettante partite. La Roma dunque si tiene stretta Under, nonostante l’interesse dell’Arsenal e il possibile inserimento del Bayern Monaco che ha fatto visionare il giocatore in più di un’occasione. Movimenti in difesa, in uscita. Pastore e Schick dovrebbero restare almeno fino a giugno.