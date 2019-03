La Roma potrebbe cedere Cengiz Under. Il turco piace a Monchi che vorrebbe portarlo con sè al Siviglia: le ultimissime

Cengiz Under al Siviglia con Monchi? In Turchia sono sicuri: il direttore sportivo ex Roma, tornato nel suo ex club, avrebbe già in mano un accordo con il club giallorosso. Cengiz potrebbe diventare l’ennesima plusvalenza della Roma di James Pallotta: il turco, che piace ad Arsenal, Tottenham e Bayern Monaco, è arrivato nella Capitale per circa 14 milioni di euro, acquistato proprio dal direttore sportivo spagnolo.

Monchi, che poche settimane fa ha lasciato la Roma per tornare a Siviglia, è convinto delle potenzialità del classe ’97 turco e vorrebbe portarlo in Spagna. Secondo il portale turco sporundibi.com, il futuro di Cengiz sarà a Siviglia, grazie all’accordo tra Monchi e la Roma per il suo passaggio nella Liga spagnola. Vedremo come andrà a finire la vicenda.