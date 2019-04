Cengiz Under si interroga sul futuro. Incontro tra uno degli agenti del turco e il direttore sportivo Massara

Il direttore sportivo della Roma Massara si occupa, per ora, del mercato dei giallorossi. Il ds ha preso il posto di Monchi ma attenzione a Francesco Totti che potrebbe avere un ruolo maggiormente rilevante nella prossima stagione. Nelle prossime ore andrà in scena un incontro tra uno degli agenti dell’attaccante turco Cengiz Under (della Lian Sports) e Ricky Massara.

Secondo Il Corriere dello Sport, l’agente, ieri all’Olimpico per la gara con il Napoli per il rientro in campo di Under dopo oltre due mesi di assenza per infortunio, incontrerà in queste ore il ds romanista per parlare del futuro del giocatore: se dovessero arrivare buone offerte (Arsenal, Bayern Monaco e Real Madrid), l’attaccante potrebbe lasciare la Roma, altrimenti rinnovo e adeguamento del contratto. Il turco, attualmente, percepisce 800mila euro e potrebbe raddoppiare lo stipendio in caso di permanenza.