Centrocampo Milan, che inversione di tendenza: dai muscoli di Gattuso alla ricerca del palleggio di Giampaolo

Il mercato deve ancora fare il suo corso per donare una nuova fisionomia alle venti squadre che si disporranno ai blocchi di partenza della prossima Serie A. Ma, in casa Milan, una tendenza in mezzo al campo è già piuttosto evidente.

Quella di una evidente propensione, da parte di Giampaolo, al possesso palla e al palleggio. In questo senso si possono leggere gli innesti di Krunic e Bennacer, come il forte interesse per Veretout. E non è un caso che, rispetto ai muscoli imposti da Gattuso, ora Bakayoko sia in uscita e anche Kessié risulti in bilico. Il Milan, a braccetto con il suo nuovo tecnico, sta cambiando pelle.