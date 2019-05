Il Milan cerca identità per il finale di stagione: nessun leader a prendere per mano la squadra. Gattuso non basta

La sconfitta contro il Torino ha solamente allargato una frattura che, almeno per questa stagione, a Milano pare insanabile. Il Milan è nell’oblio e con quattro partite alla fine del campionato l’obiettivo stagionale resta tuttavia alla portata. Ma nonostante le partite siano tutte a favore dei rossoneri sulla carta, un esito negativo potrebbe non essere così sorprendente.

Al Milan serve raccogliersi intorno alla figura di un leader, qualcuno che in campo riporti il diavolo a quei valori che un decade fa gli appartenevano con scontatezza. Sì, c’è Gattuso in panchina, ma pare demotivato e anche lui, probabilmente, è consapevole che il Milan quel leader non ce l’ha. A prova di ciò? Nessuno è andato a salutare i tifosi dopo la sconfitta a Torino. Anzi, in realtà uno c’è: Cutrone, l’unico probabilmente ad incarnare quell’identità ormai lontana.