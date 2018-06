Cerri verso il Genoa, il Grifone tratta con la Juventus

Alberto Cerri verso il Genoa: il centravanti della Juventus può cambiare squadra e andare in rossoblu per una bella somma

La Juventus ha in mente una serie di cessioni. Si parla di Mandragora all’Udinese, ma un’altra plusvalenza potrebbe arrivare grazie al Genoa. Si tratta di Alberto Cerri, attaccante scuola Parma che ancora deve esordire con la Juve ma che da qualche anno è sotto contratto coi bianconeri. Arriva da una buona stagione a Perugia e piace molto al Genoa, che ha intenzioni serie. Costa una cifra importante, ma il Grifone non si spaventa.

La Juventus e il Genoa potrebbero perfezionare l’operazione per quindici milioni di euro, stando a quanto riporta Sky Sport. Il calciatore non dovrebbe rimanere alla Juve, i bianconeri cercano di cederlo per ottenere una plusvalenza: non andrà all’Eintracht come si pensava, ma sarà il Genoa a prenderlo, con molta probabilità. Nei prossimi giorni nuovi incontri tra le parti, per Cerri c’è il Genoa.