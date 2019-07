Cessione Sampdoria, domani incontro a Londra: la situazione

Cessione Sampdoria, domani incontro a Londra per definire l’accordo: ecco la situazione della trattativa

Massimo Ferrero potrebbe non essere più il presidente della Sampdoria, molto presto. Secondo quanto riportato da Ansa, domani a Londra sarebbe in programma un incontro tra Ferrero e Gianluca Vialli per definire la cessione del club blucerchiato.

Le due parti si sarebbero accordati per una cifra vicino ai 100 milioni di euro, debiti, ovviamente, compresi. Vialli, interlocutore in questa occasione, verrà affiancato da Jamie Dinan e Alex Knaster