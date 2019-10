Cessione Sampdoria, Ferrero: «Basta parlare di tarantelle»

Cessione Sampdoria, il presidente blucerchiato Massimo Ferrero spiega i motivi del mancato accordo con la cordata Vialli

(dalla nostra inviata a Genova) – Massimo Ferrero, intervenuto nella conferenza stampa di presentazione di Ranieri, ha parlato della cessione della società.

SULLA CESSIONE – «L’unica cosa bella è che non se ne parlerà più. Io sono il presidente della Sampdoria, titolare e proprietario di questo club. Non ho mai lavorando pensando di essere un presidente uscente. C’è stata una richiesta che non è andata in porto e non ne vorrei parlare mai più. Basta parlare di tarantelle. Qui c’è gente che lavora, se n’è parlato troppo. Il campo è una cosa, l’azienda è un’altra cosa».