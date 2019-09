Cessione Sampdoria, ancora nessuna offerta: Vialli chiede tempo

Si complica la cessione della Sampdoria. La CalcioInvest di Vialli chiede ancora tempo, ma l’offerta non c’è

Oggi, 30 settembre, scade l’esclusiva concessa dalla proprietà blucerchiata alla CalcioInvest di Vialli per la cessione della Sampdoria. Al momento, però, non c’è nessun’offerta, ma non per mancanza di volontà.

Il gruppo dell’ex bomber è ancora interessato ad acquisire il club, ma vorrebbe chiedere una proroga della scadenza per limare la differenza tra domanda ed offerta. Vialli, infatti, ha offerto 90 milioni bonus compresi, mentre Ferrero ne chiede 100.