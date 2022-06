Cessione Sampdoria, un fondo americano fa sul serio: attesa per la proposta

Nell’ambito della questione legata alla cessione della Sampdoria, un fondo americano si sarebbe fatto avanti: attesa per la proposta d’acquisto

Secondo quanto riportato da Tuttosport, un fondo americano accelera per l’acquisizione della Sampdoria. La prima proposta d’acquisto dovrebbe essere depositata a breve sul tavolo di Gianluca Vidal. Il fondo avrebbe già interessi in atto nel mondo del calcio. Ma, a quanto smentiscono voci vicine ai blucerchiati, non sarebbe riferibile a James Pallotta che, a sua volta, ha già smentito e viene accostato al Palermo.

Attenzione però, come scrive sempre il quotidiano sportivo, alla concorrenza: l’altro fondo che avrebbe superato tutti gli step e avrebbe già effettuato la due diligence sembra di matrice araba, ma non collegato con Franco Di Silvio. L’amico di Ivano Bonetti è ancora fermo ai primi filtri e non è detto che riesca a superarli.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA SU SAMP NEWS 24