Cessioni Juve, Paratici bussa in Premier League. I nomi in uscita

Cessioni Juve, Paratici spera nella Premier League per piazzare i giocatori fuori dal progetto di Sarri. Tutti i nomi in uscita

Fabio Paratici spera di attingere dalla Premier League per accumulare un gruzzoletto di milioni grazie alle cessioni. L’idea è quella di piazzare i giocatori sul piede di partenza in Inghilterra, anche se il tempo corre poiché il mercato chiude oggi alle 18.

La Gazzetta dello Sport fa il punto sui nomi in uscita: Mandzukic è sempre in orbita Manchester United, Rugani continua a riscontrare il gradimento dell’Arsenal. Matuidi piace ma non sono arrivate proposte concrete, Khedira è gradito dalle parti di Wolverhampton.